Bakan Yardımcısı Çataklı: Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 20:20
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etmiyor. Takip etseydi, İBB dosyaları ile ilgili Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız