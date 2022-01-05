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'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'

Bakan Koca: "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 5'inci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 20:42
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'Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi'

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir" bilgisi verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır" dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omikron varyantının en çok yayıldı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır."

Karantina süreleri güncellendi

"Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi yedi gün olarak belirlenmiştir. Yedi günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar beşinci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

Temaslı kişiler son üç ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu açısı üzerinden üç ay geçmiş temaslı kişiler yedi gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. Beşinci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."

"Vatandaşlarımızın hatırlatma doz aşılarını olması son derece önemlidir"

"Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Salgının yönetimi açısından hatırlatma doz aşılarının önemi artmıştır.

Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma doz aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdi unutulmamalıdır."

"Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır"

Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyun ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir.

Okullarımızda 100 yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir."

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