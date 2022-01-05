Ahmet Ağaoğlu'ndan büyük gaf! Visca, dondu kaldı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, büyük bir gafa imza attı. Ağaoğlu Visca'ya, 'Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?' dedi. Ne diyeceğini bilemeyen Boşnak yıldız utancından cevap veremedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Ocak 2022 23:22
Bordo-mavili ekibin Visca'yı açıkladığı ortak basın toplantısına Ahmet Ağaoğlu damgga vurdu. Visca'ya, "Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?" diye sorması soğuk duş etkisi yarattı.
SADECE KAFASINI SALLADI
Boşnak yıldız bu ifadeler karşısında utancından adeta ne diyeceğini bilemedi. Sadece kafasını sallayarak durumu kurtarmaya çalıştı.
DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
Başkan Ağaoğlu, daha önce de benzer bir gafa imza atmıştı. İsmail Köybaşı'nın imza töreninde tecrübeli sol beke, "TFF'nin getirdiği yabancı sınırının faydasını görüyorsun" ifadelerini kullanmış tepki çekmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız