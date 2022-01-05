Ahmet Ağaoğlu'ndan büyük gaf! Visca, dondu kaldı

Bordo-mavili ekibin Visca'yı açıkladığı ortak basın toplantısına Ahmet Ağaoğlu damgga vurdu. Visca'ya, "Verdiğimiz para seni tatmin etti mi?" diye sorması soğuk duş etkisi yarattı.

SADECE KAFASINI SALLADI



Boşnak yıldız bu ifadeler karşısında utancından adeta ne diyeceğini bilemedi. Sadece kafasını sallayarak durumu kurtarmaya çalıştı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU



Başkan Ağaoğlu, daha önce de benzer bir gafa imza atmıştı. İsmail Köybaşı'nın imza töreninde tecrübeli sol beke, "TFF'nin getirdiği yabancı sınırının faydasını görüyorsun" ifadelerini kullanmış tepki çekmişti.