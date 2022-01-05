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Süper Kupa Beşiktaş'ın

Beşiktaş: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 1- Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş, kupanın sahibi oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Ocak 2022 23:42
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Süper Kupa Beşiktaş'ın

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

52. dakikada Kenan Karaman'ın sağdan ortasında kaleciyi geçen topu altıpasta alan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi.

63. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Josef'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağa ayağıyla müdahale etti. Savunma daha sonra topu taca attı.

74. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Hakan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Larin'in kafasından seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Güray Vüral gelişine sert vurdu. Atiba'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

Normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.

110. dakikada Umut'un sağdan ortasında Antalyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Josef'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi.

- Penaltı atışları

Penaltı atışlarında Beşiktaş; Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida ile vuruşları gole çevirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert penaltı atışlarından gol bulurken, Mustafa Erdilman'ın vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Floranus'un penaltı atışında ise top direkten döndü.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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