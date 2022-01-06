6 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
6 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan'ı ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları Temel Atma Töreni ile Konya Yenikapı Tanıtım Günleri'ne katılacak.
(İstanbul/13.00-16.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek.
(Kütahya/17.30/18.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Nur Sultan)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız