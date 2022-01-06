İşçinin rızası olmadan trafik cezası maaşından kesilemez!



Trabzon'da bir şirkette satış temsilcisi olan K.T.'ye şirket Tokat şubesinde görevlendirmeyi teklif etti ancak K.T. reddetti. 3 gün üst üste bu şubeye gitmeyen K.T. işten çıkarıldı. K.T., İş Mahkemesi'ne başvurarak net 800 TL maaş, 500 TL prim ve 100 TL asgari geçim indirimi ve yemek bedeli ile çalıştığını aktardı. K.T, yönetimin değişmesiyla işten ayrılması için kendisine baskı yapıldığını, 31 Temmuz 2012'de Tokat'taki işyerine gitmediğini, 27-28-30 Temmuz'da devamsızlık yaptığını, şubeye gitmediği belirtilen tarihlerde başka bir şubede depoda çalıştığını, maaş, yemek, prim, fazla mesai, yıllık izin gibi alacaklarının ödenmediğini iddia ederek dava açtı. K.T.'nin çalıştığı şirket ise, alacakların zamanaşımına uğradığını, K.T.'nin üst üste üç işgünü mazeretsiz olarak işe gelmemesi ve mazeret bildirmemesi üzerine iş akdinin feshedildiğini, K.T.'nin tüm hak ve alacaklarının bordro ile ödendiğini, ödenmeyen bir hak ve alacağı bulunmadığını savundu.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Yerel mahkeme, temyiz yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi. Dosya temyiz edildi. Temyiz istemi sonrasında dosya, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay heyeti, yerel mahkemenin kararını bozdu.

"KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI KABUL EDİLMELİ"

Daire kararında, K.T.'nin nedeni tam olarak ortaya konulmadan Tokat'a gönderilmesinin K.T. açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olduğuna, K.T.'nin bunu kabul etmek zorunda olmadığına yer verildi. Kararda, görevlendirmeyi kabul etmeyen K.T.'nin Tokat' taki işyerinde devamsızlığından söz edilemeyeceğinden, devamsızlık nedeniyle yapılan fesihin yerinde olmadığından bahsedildi. Daire, K.T.'nin talep ettiği kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddinin hatalı olduğuna hükmetti.

"TRAFİK CEZALARININ İŞÇİYE BİLDİRİLMEDEN ÖDENMESİ HUKUKA AYKIRI"

Heyetin kararında, dosyadaki belgelerden Temmuz ayı itibariyle davacının 600 TL kapatılmamış avansı olduğuna değinilerek şunlara yer verildi:

"Dosyadaki belgelerden Temmuz ayı itibariyle davacının 600 TL kapatılmamış avansı olduğu bu nedenle Temmuz ayında ödenmesi gereken ücretten 600 TL avans mahsubunun yerinde olduğu ancak davacının şirkete ait aracı kullanırken sebep olduğu trafik para cezaları nedeniyle davalı şirket tarafından ödenmek zorunda.



Kalınan tutarların davacı işçinin açık muvafakati olmadan re'sen mahsubu yoluna gidilmesinin mevzuata aykırı olduğu gözetilerek davacının hak ettiği Temmuz ayı ücretinden sadece 600 TL avans mahsup edilip bakiyesi belirlendikten sonra ıslah edilmeyen dava dilekçesindeki 50 TL' nin taleple bağlılık kuralı gereği hüküm altına alınması gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır." Kararda, K.T.'nin prim alacak talebiyle ilgili olarak da yerel mahkeme tarafından verilen red kararının hatalı olduğuna değinildi. Heyet, temyiz edilen kararın, belirtilen sebeplerle bozulmasına hükmetti.

Mevlüt Hasgül

