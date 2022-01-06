Erdoğan ile Bahçeli ne görüştü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Elde edilen kulis bilgilerine göre görüşmede güncel ve siyasi konular ele alındı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özellikle enflasyonun düşürülmesi, dövizdeki hareketlilik ve ekonomik önlemlerin ele alındığı görüşmede AK Parti ile MHP arasında bir süredir değiştirilmesi düşünülen Siyasi Partiler Kanunun ile Seçim Kanunu ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Seçim barajının yüzde 7 ye düşürülmesi konusu daha önce de MHP ile koordineli bir şekilde ele alınmıştı.