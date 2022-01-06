2021'de 2 bin 800 kadın şiddet başvurusu yaptı

Sosyal ve ekonomik verilerin paylaşıldığı raporda, eğitim seviyesi azaldıkça merkeze başvuru yapanların sayısının arttığı dikkat çekti. Evli kadınların merkezlere daha çok başvurduğu görülen raporda, Kadın Danışma Merkezi'ne başvuran evli kadınların oranı yüzde 58,1 olurken bekar kadınların oranı ise yüzde 41,9. Ayrıca işsiz kadınların başvuru oranında da artış görüldü.

2021 yılında 217 kadın, merkezlere gelerek yüz yüze görüşmeyi, 2 bin 583 kadın ise telefonla danışmayı tercih etti. Merkeze en çok adli ve danışmanlık nedeniyle başvuruda bulunuldu.

Belediyenin sığınma evinde ise 88 kadın ve 48 çocuk kalıyor. Raporda sığınma evinde kalan kadınların yüzde 42,5'inin psikolojik, yüzde 29,9'unun fiziksel şiddet gördüğü belirtiliyor. Bu kadınlara en çok şiddet uygulayanların yüzde 61,3 ile eş ya da partnerleri olarak belirtiliyor.

RAPORDA PSİKOLOJİK ŞİDDET VURGUSU

Çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporda kadınların uğradıkları şiddet türleri ve oranları ise şu şekilde sıralandı:

Psikolojik şiddet: Yüzde 45,4 -Fiziksel şiddet: Yüzde 31 -Ekonomik şiddet: Yüzde 23,6