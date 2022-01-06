Milli Piyango yılbaşı talihlisi çekini teslim aldı

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, "31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak'tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarının ise hasılat payı olarak kamuya aktarılacağına dikkat çekildi.