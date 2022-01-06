Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,82 puan ve yüzde 0,94 değer kaybederek 1.986,48 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 0,92 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,08'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,24'le iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,12 değer kazanarak günü 2.005,29 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.