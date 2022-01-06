Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ firarisi yakalandı
MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 06 Ocak 2022 10:20
MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi./p>Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız