Bakan Gül'den CHP'li Özel'e Kur'an kursu tepkisi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik sözlerine sert tepki gösterdi
Eklenme : 06 Ocak 2022 11:13
Bakan Gül açıklamasında, "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı. Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız