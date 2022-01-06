Gaspçıyı öldüren üniversitelinin annesi: Kadir Şeker olayı oğlumun başına geldi

THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenleri de ağlattı
Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenleri de ağlattı
DEVA Parti'li Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi
DEVA Parti'li Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi
POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2 ilin sınırı değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2 ilin sınırı değişti
Erdoğan ile Bahçeli ne görüştü?
Erdoğan ile Bahçeli ne görüştü?
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
Aile Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak
Aile Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak
Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak
Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak
Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
15 soruda memur maaşlarına yapılan zam
15 soruda memur maaşlarına yapılan zam
Zincir marketler kasa yakınında artık bunları da bulundurmak zorunda
Zincir marketler kasa yakınında artık bunları da bulundurmak zorunda
İBB durdurduğu metro inşaatının tünellerini molozla kapatıyor
İBB durdurduğu metro inşaatının tünellerini molozla kapatıyor
TOGG dünya sahnesinde
TOGG dünya sahnesinde
Bakan Özer'in kameralar karşısında müdürleri fırçalaması ne kadar doğru?
Bakan Özer'in kameralar karşısında müdürleri fırçalaması ne kadar doğru?
Çataklı'dan İBB açıklaması: 34 dosyadan 21'i incelendi
Çataklı'dan İBB açıklaması: 34 dosyadan 21'i incelendi
Bakan Koca, okulların kapanmasında son noktayı koydu
Bakan Koca, okulların kapanmasında son noktayı koydu
Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
'Katar Yatırım Otoritesi, yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul'a ortak olacak'
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Dar gelirli haneler için elektrik tüketim desteği artırıldı
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
Bakan Özer'den il milli eğitim ve okul müdürüne tepki: Siz ne iş yaparsınız?
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Bu belediyede asgari ücret 5 bin 800 liraya çıkartıldı
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gaspçıyı öldüren üniversitelinin annesi: Kadir Şeker olayı oğlumun başına geldi

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Enes Kör (21), aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı süper marketin deposuna giderken, iddiaya göre elindeki tornavida ile yolunu kesip cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu (31), yaralayarak ölümüne neden oldu. Tutuklanan Enes Kör, cezaevine gönderilirken, oğlunun bir karıncayı dahi incitmeyeceğini söyleyen anne Zakire Çobanoğlu (53), "Oğlumu öldürmekle tehdit etmiş. Onun da ölmesini istemezdim. Ama kendini savunmasa benim oğlum ölecekti. Aynı Kadir Şeker olayı gibi oldu. Televizyonlardan izlediğimiz olay, benim oğlumun da başına geldi" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Ocak 2022 11:19
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde 3 Ocak saat 08.20'de meydana geldi. Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evden çıkıp Altıparmak Caddesi üzerindeki otobüs durağına doğru yola çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Kör, Erkan Aysu'ya olumsuz yanıt verdi. Aysu, "Seni burada öldürürüm kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Kör'ün boğazını sıktı. Bu sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

'AĞABEYİ POLİSLERLE BİRLİKTE İŞ YERİNE GİTTİ'

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Aysu'nun bulunduğu sokağa gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinde tornavida bulunan Aysu'yu, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aşırı kan kaybeden Aysu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, tehdit, kasten yaralama suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Aysu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Enes Kör'ün ağabeyi polis ekipleriyle birlikte kardeşinin çalıştığı iş yerine gitti. Cinayetle sonuçlanan yaralama olayı sonrası polis Enes Kör'ü, çalıştığı markete ait depoda gözaltına aldı. Herhangi bir suç kaydına rastlanmayan Enes Kör, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

'ENES, BU OLAY YAŞANMASAYDI ERASMUS İLE BULGARİSTAN'A GİDECEKTİ'

Oğlunun yaşadığı olay sonrası şoka giren anne Zakire Çobanoğlu, yaşananlara inanamadığını söyledi. Gözü yaşlı anne, "Çocuğumun başına böyle bir olay gelmesini hiç istemezdim. Çocuğumun sabah kahvaltısını hazırladım. Kahvaltısını yapıp işe gitmek için evden çıktı. 5 dakika sonra eve geri geldi. Şok halindeydi. Biz de şaşırdık. Ağabeyini alıp gitti. 112'yi aramışlar. Ben bayılmışım. Bu sabah yine baygınlık geçirdim. Epilepsi ve aplastik anemi hastasıyım. Psikolojik rahatsızlıklarım var" ifadelerini kullandı. Eşinden ayrıldıktan sonra 2015 yılında iki oğluyla birlikte Bursa'ya taşındığını söyleyen Çobanoğlu, "Hayat şartları çok zor. Büyük oğlum çalışıyor. Enes üniversite okuyordu. Öğrenci Değişim Programı Erasmus'u kazanmıştı, mart ayında gidecekti. Benim çocuğum okuyordu, okuluna düzenli gidiyordu. Okulu olmadığı zamanlar işe gidiyordu" dedi.

'KENDİNİ SAVUNMASA BENİM OĞLUM ÖLECEKTİ'

Oğlunun bir karıncayı dahi incitmeyecek kadar sevgi dolu bir çocuk olduğunu belirten anne Çobanoğlu, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Bizim mahallemiz güvenli değil. Tinerciler, uyuşturucu kullananlar var. Böyle olaylar çok oluyor. Çocuğumun önüne çıkmış birden. Daha önce de birkaç kere çıkmış karşısına. Çocuğum o yüzden, 'koruma amaçlı yanımda bıçak taşıyorum' diyordu. Enes çok sevgi dolu, enerjik bir çocuk. Kendisini, insanları, hayvanları çok seven bir çocuk. Hiç kimseyi incitmezdi. Derslerinden kalan boş vakitlerinde işe gidiyordu. Hafta sonları çalışıyordu ama hafta içi de dersi olmadığında işe gidip çalışıyordu. Olayın olduğu pazartesi günü dersi yokmuş, işe gidiyordu. Saldırgan üstüne gelmiş, Enes'i 'gel buraya, gel buraya' diye çağırmış. Boğazını eliyle sıkmış, tornavidayı da karnına dayamış. 'Seni burada öldürürüm, kimse de bulamaz' demiş. Telefonunu istemiş. Enes de telefonunu vermemek için cebine koymuş. Çocuğumu kameraların görmediği bir duvara yaslamış. İşe giderken o sokağı kullanmak zorunda olduğu için o yoldan gidiyordu. Kendini korumak için bıçağı kullanmış. Keşke yanında taşımasaydı. Ama kendini savunmasa benim oğlum ölecekti. Onun da ölmesini istemezdim. Onun da ailesi var, keşke ailesinin canı yanmasaydı. Oradan geçen bir kadın da olabilirdi, ben de olabilirdim."

'ENES, İMDAT DİYE BAĞIRMIŞ'

Oğlunun yardım çığlığı attığını ama hiç kimsenin korkusundan dışarı çıkmadığını söyleyen Çobanoğlu, "Kadir Şeker olayını gördük, izledik. Enes, 'imdat' diye bağırmış. Kimse dışarı çıkmamış. Olayı gören komşular da korkudan dışarı çıkmamış. Aynı Kadir Şeker olayı gibi, benim oğlumun başına da geldi. İmdat çığlığı atmış, 'imdat, imdat' diye bağırmış çocuğum" dedi.

Bu arada, öldürülen Erkan Aysu ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı
Öğrencilere yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Ekmek zammına karşı hamle! TMO 2021 fiyatıyla satacak
Ekmek zammına karşı hamle! TMO 2021 fiyatıyla satacak
Kira geliri vergisi istisnası yükseltildi
Kira geliri vergisi istisnası yükseltildi
Yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ne kadar oldu?
Yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ne kadar oldu?

Bu Habere Tepkiniz

Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar

Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar

'Tıbbi ihmal' ile ilgili üç mahkeme kararı AYM'den döndü!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?

Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesi hukuka uygun mu?

Danıştay, cami görevlilerine seviye tespit sınavı getirilmesine hukuka uygun buldu
Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay'dan YÖK'e kadrolara 'bir kişi başvuruyor' uyarısı!

Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Kurumsal Dış Denetim Raporunda üniversitelerdeki akademik kadrolara bir kişi başvuruyor uyarısında bulundu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Gürcan Karakaş, yerli otomobili tanıttıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Gürcan Karakaş, yerli otomobili tanıttıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de yeniliklerini ve ilklerini dünya kamuoyuyla paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!

Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!

İşte bilim insanlarından Omicron'dan korunmak için çeşitli maske tavsiyeleri..