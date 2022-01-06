Kira geliri vergisi istisnası yükseltildi

2021 yılında 7 bin liralık gelir için uygulanan kira istisnası, 2022 yılında 9 bin 500 TL'ye çıkarılacak. Ev sahipleri için sağlanan istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamayacak. 9 bin 500 TL'nin üzerinde konut kira geliri elde edenler ise toplam kazançlarının 250 bin TL'yi aşması halinde istisna kapsamı dışında kalacak.

Çevre - temizlik vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 202'de metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak uygulanacak.

2022'de işverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek. İşyeri ve işyeri dışında çalışanlara yemek verilmesinde sağlanan 25 liralık vergi istisnası, günlük 34 TL liraya çıkarılacak. Düzenlemeden sadece çalışanlarına doğrudan yemek ya da yemek çeki veren işverenler yararlanacak.