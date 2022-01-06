Yargıtay Başkanı açıkladı: 200 üyeli Yargıtay sürecine doğru da gidiyoruz
Yargıtay Başkanı: 46 daireli Yargıtay'dan 24 daireli Yargıtay'a geçiş süreci tamamlanmıştır. 200 üyeli Yargıtay sürecine doğru da gidiyoruz. Şu an için Yargıtay üye sayısı 367'dir
Eklenme : 06 Ocak 2022 12:38
- Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İncek'teki Yargıtay Başkanlığı binasında 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi
Yargıtay Başkanı: 46 daireli Yargıtay'dan 24 daireli Yargıtay'a geçiş süreci tamamlanmıştır. 200 üyeli Yargıtay sürecine doğru da gidiyoruz. Şu an için Yargıtay üye sayısı 367'dir
"Ağustos ayından itibaren hakimlikte 5 yılını doldurmayanlar tetkik hakimi olarak Yargıtay'a atanamayacaktır. Böylece Yargıtay'da görev alabilmek için gerekli asgari nitelikler yükseltilerek mevcut liyakat sistemi daha da güçlendirilmiştir"Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız