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Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta uzaya gönderilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 12:56
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Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Test Laboratuvarı'nın yanı sıra Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ile TU Delft Üniversitesinin teknik destekleriyle sürdürülen projede uzay takımı üyeleri, "Türkiye'nin ilk pocketqube uydu" projesiyle hazırladıkları 5x5x5 santimetre boyutlarındaki küp uydunun uzaya fırlatılacağı günü bekliyor.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkması hedeflenen ülkenin ilk cep uydusu Grizu-263A, yetkili fırlatıcı firmaya teslim edildi.

Uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Daha önce TEKNOFEST kapsamında Türksat tarafından düzenlenen yarışmada 95 takım arasında Türkiye birincisi olarak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan uzay takımı, ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği elde etmişti.

- "Burada sağlanacak başarı yeni ufuklar açacak"

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, gazetecilere, süreç içerisinde ekibin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza attığını söyledi.

Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlamayı, üretmeyi ve uzaya göndermeyi amaçladıklarını anlatan Ekmekçi, "Mutluyuz ki yıllarca süren emek artık sonuca ulaşacak. Cep uydumuz tasarlandı, rokete entegrasyonu sağlandı ve şu anda fırlatılmayı bekliyor" dedi.

Bu tür uyduların etkin kullanımını bütün dünyada olduğu gibi görmeye başlayacaklarını bildiren Ekmekçi, "Burada sağlanacak başarı, ekibimize ve şehrimize yeni ufuklar açacaktır, bunu heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

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