Bahçeli TURKOVAC aşısı oldu
MHP lideri Bahçeli, koronavirüse karşı geliştirilen yerli TURKOVAC aşısı oldu. Bahçeli, "Salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi
Kaynak : TRT
Eklenme : 06 Ocak 2022 12:59
MHP lideri Bahçeli, koronavirüse karşı geliştirilen yerli TURKOVAC aşısı oldu. Bahçeli, "Salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız