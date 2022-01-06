Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması

Bakan Koca: Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, "izolasyon" kelimesi yerine yanlışlıkla "karantina" kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz.

Öte yandan Bakan Koca kalabalık ortam uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çekerek, mecburi olmayan ziyaret ve görüşmeler ile kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim."