Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılaması devam ediyor
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kayseri Şeker Fabrikasının eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 13:44
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık L.B. ve avukatı hazır bulundu.
Basın mensuplarının salona alınmadığı duruşmada, sanık L.B, suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız