Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak

Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenleri de ağlattı
Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenleri de ağlattı
DEVA Parti'li Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi
DEVA Parti'li Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi
POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
Aile Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak
Aile Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2 ilin sınırı değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2 ilin sınırı değişti
Erdoğan ile Bahçeli ne görüştü?
Erdoğan ile Bahçeli ne görüştü?
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak
Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak
Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
15 soruda memur maaşlarına yapılan zam
15 soruda memur maaşlarına yapılan zam
Zincir marketler kasa yakınında artık bunları da bulundurmak zorunda
Zincir marketler kasa yakınında artık bunları da bulundurmak zorunda
İBB durdurduğu metro inşaatının tünellerini molozla kapatıyor
İBB durdurduğu metro inşaatının tünellerini molozla kapatıyor
TOGG dünya sahnesinde
TOGG dünya sahnesinde
Bakan Özer'in kameralar karşısında müdürleri fırçalaması ne kadar doğru?
Bakan Özer'in kameralar karşısında müdürleri fırçalaması ne kadar doğru?
Çataklı'dan İBB açıklaması: 34 dosyadan 21'i incelendi
Çataklı'dan İBB açıklaması: 34 dosyadan 21'i incelendi
Bakan Koca, okulların kapanmasında son noktayı koydu
Bakan Koca, okulların kapanmasında son noktayı koydu
Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
Kazada 2 öğrenci hayatını kaybetti, Rektör gözyaşlarını tutamadı
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Müfettişler, sıfır araçların stoklandığını belirledi
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Sendika ikramiyesinde 'yüzde 1'i uygulamayın' talimatı
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Memur-Sen hesapladı: 2021'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan:- "Naklettiğimiz dokular iyi durumda, enfeksiyon kontrol altında. Yüz sinirleriyle ilgili yeni operasyon yapacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 13:45
Yazdır
Minik Asiye'ye yeni operasyon yapılacak

Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in enfeksiyonu kontrol altına alındı. Asiye'ye yeni operasyon gerçekleştirilecek.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

Asiye'ye annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş de yanında bulunarak destek oluyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisini serviste izlediklerini söyledi.

Çocuğun neşesinin yerinde olduğunu anlatan Özkan, "Ailesi yanında, morali iyi. Yiyor içiyor, konuşuyor. Yeni operasyon planlıyoruz, ameliyat önümüzdeki hafta olacak. Naklettiğimiz dokular iyi durumda, enfeksiyon kontrol altında. Yüz sinirleriyle ilgili operasyon yapacağız." diye konuştu.

Prof. Dr. Ömer Özkan da minik Asiye'yi yakından takip ettiklerini, bir hafta 10 gün içinde ikinci operasyonu yapacaklarını ifade etti.

- Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı: 10 aylık bebek ölümden döndü
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Zehra öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
Zehra öğretmen yaşam mücadelesini kaybetti
Van'da ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eyleme bir aile daha katıldı
Van'da ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eyleme bir aile daha katıldı
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
İstanbul'da damacana suya ikinci zam!
İstanbul'da damacana suya ikinci zam!

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar

Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar

Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar

'Tıbbi ihmal' ile ilgili üç mahkeme kararı AYM'den döndü!
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?

Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Lisansüstü öğrenci alım ilanları merkezi bir sistem üzerinden takip edilmeli!

Yükseköğretim kurumları tarafından güz ve bahar dönemlerinde ilan edilen lisansüstü öğrenci alım ilanları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak merkezi bir sistemden herkesin erişimine açılmalıdır!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Gofretin içinden kağıt çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü

Gofretin içinden kağıt çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü

Diyarbakır'da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!

Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!

İşte bilim insanlarından Omicron'dan korunmak için çeşitli maske tavsiyeleri..