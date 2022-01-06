TikTok fenomeni savcı, sosyal medyada gündem oldu
TikTok fenomeni savcı, sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
THY Başkanı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı!
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi açıkladı
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Memur Sen Genel Başkanı'ndan Bakan Özer'e tepki!
Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenleri de ağlattı
Togg CEO'su Gürcan Karakaş ağladı izleyenleri de ağlattı
DEVA Parti'li Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi
DEVA Parti'li Gürcan'ın 20 yıl hapsi istendi
POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
Aile Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak
Aile Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2 ilin sınırı değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: 2 ilin sınırı değişti
Erdoğan ile Bahçeli ne görüştü?
Erdoğan ile Bahçeli ne görüştü?
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak
Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak
Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
Erdoğan: Önceliğimiz enflasyonu düşürmek
15 soruda memur maaşlarına yapılan zam
15 soruda memur maaşlarına yapılan zam
Zincir marketler kasa yakınında artık bunları da bulundurmak zorunda
Zincir marketler kasa yakınında artık bunları da bulundurmak zorunda
İBB durdurduğu metro inşaatının tünellerini molozla kapatıyor
İBB durdurduğu metro inşaatının tünellerini molozla kapatıyor
TOGG dünya sahnesinde
TOGG dünya sahnesinde
Bakan Özer'in kameralar karşısında müdürleri fırçalaması ne kadar doğru?
Bakan Özer'in kameralar karşısında müdürleri fırçalaması ne kadar doğru?
Çataklı'dan İBB açıklaması: 34 dosyadan 21'i incelendi
Çataklı'dan İBB açıklaması: 34 dosyadan 21'i incelendi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!

Yine Diyanet'te çalışan evli bir bayan ile gönül ilişkisi olduğu için memuriyetten çıkarılan imamın kararı yargıyı böldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Ocak 2022 15:11
Yazdır
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!

Muğla ilinde görevli bir cami imamı, yurt dışında tanıştığı yine Diyanet'te görevli bir kadınla gönül ilişkisine girdi. Bu ilişki ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda imam memuriyetten çıkarıldı. İdare Mahkemesi, kararının iptali yönünde hüküm kurarken, İstinaf Mahkemesi ve Danıştay 12. Daire ise, kararın hukuka uygun olduğunu hükmetti. İmamın memuriyetten çıkarılması ve dava sürecinin ayrıntıları şöyle:

T.C.

D A N I Ş T A Y


ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1825

Karar No : 2021/747

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Muğla İli, Bodrum İlçesi, . Camii İmam-Hatibi olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde belirtilen ortak niteliği kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca görevinin sona erdirilmesine ilişkin . tarih ve E.. sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı işleminin iptali ile yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dosyadaki bilgi ve belgeler ile soruşturma raporu ve eklerini oluşturan tanıkların ve davacının beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, cami imamı olarak görev yapan davacının üzerine atılı fiili işlediğine dair tespitler var ise de, eylemiyle ilgili olarak aynı zamanda disiplin yönünden de soruşturma yapıldığı ve bu soruşturma kapsamında kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği göz önüne alındığında, müfettiş raporu doğrultusunda din hizmetleri ve kurumun itibarı açısından davacının idari tedbir olarak din hizmetleri sınıfından alınarak durumuna uygun bir kadroya atanması gerekirken, doğrudan doğruya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b maddesi uyarınca görevine son verilmesine yönelik tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararıyla; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde yer alan vasıfları kaybeden kişilerin din hizmetleri sınıfından alınarak başka bir kadroya atanması yönünde herhangi bir hüküm bulunmadığı, hakkında yapılan soruşturma sonucunda; davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2014 yılı Ramazan ayında aşçı olarak görevlendirildiği, ... Diyanet Camisinde bir başkasıyla evli olan .... isimli bir bayan ile tanıştığı ve Türkiye'ye döndükten sonra da bu bayanla görüşmeye devam ederek ilişkisini sürdürdüğü, ....'nin eşini terk ederek kadın sığınma evine yerleşmesi üzerine davacının 2012 yılı Ramazan ayında camilerinde görev yaptığı için tanıştığı ... Camii Dernek Yöneticilerini ve mezkur cami cemaatinden samimi olduğu kişileri arayarak ''kız kardeşi olan ....'nin eşiyle problemleri olduğu için kadın sığınma evine yerleştiğini, kadın sığınma evinden alınarak cami misafirhanesine yerleştirilmesini'' istediği, bunun üzerine mezkur Camii Dernek Yöneticilerinin bir din görevlisinin kız kardeşi olduğunu düşünerek adı geçen kadını, kadın sığınma evinden alarak cami misafirhanesine yerleştirdiği ve daha sonra da bayan için camii cemaatinden .... isimli kişinin evini kiraladıkları, .... eve taşındıktan sonra davacının 01-10/02/2015 tarihleri arasında Almanya'ya geldiği ve bu süre zarfında .... isimli bayan ile aynı evde birlikte kaldığı anlaşılmakta olup; davacının bu davranışlarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/b maddesi uyarınca itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği kaybettiği anlaşıldığından ve bu nedenle 657 sayılı Kanun'un 98/b maddesi gereğince görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve işin esasına geçilerek davanın reddine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, adil yargılanma ilkesinin ihlal edildiği, soruşturma sırasında kendisine dosyada yalnızca soruşturmanın sonuç bölümünün verildiği, halbuki şahit ve şikayetçi beyanları ile dosyadaki diğer delillerin verilmediği, kendisinin imamlık görevini yaptığı yerin Almanya olmayıp, Muğla İli, Bodrum İlçesi olması nedeniyle Yönetmeliğin 5. maddesindeki "bilinirlik" şartının gerçekleşmediği, kadının ifadesinin alınmadığı, şüphe ve dedikodular üzerine böyle bir sonuca ulaşılamayacağı, hakkındaki iddianın somut delillerle ortaya konulmadığı; İdare Mahkemesince, ölçülülük ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle dava konusu işlemin iptal edildiği, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olarak tesis edildiği ileri sürülerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davalı idare tarafından, davacı hakkında tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek, temyiz istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ . DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

KAPAT [X]

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Kullanılmayan .-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/02/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Danıştay'dan 'yıldırımın neden olduğu ölümde' idare kusurlu değil' kararı
Danıştay'dan 'yıldırımın neden olduğu ölümde' idare kusurlu değil' kararı
İşçinin rızası olmadan trafik cezası maaşından kesilemez!
İşçinin rızası olmadan trafik cezası maaşından kesilemez!
Yargıtay'dan Feray Şahin cinayetiyle ilgili şok karar
Yargıtay'dan Feray Şahin cinayetiyle ilgili şok karar
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza
Hamile çalışanına 'mobbing' uygulayan belediyeye 20 bin lira ceza

Bu Habere Tepkiniz

2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar
'Tıbbi ihmal' ile ilgili üç mahkeme kararı AYM'den döndü!
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi
Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre: 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için adaylar tercih alınacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Gofretin içinden kağıt çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Gofretin içinden kağıt çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü
Diyarbakır'da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!
Bu maskeler Omicron'dan korumuyor!
İşte bilim insanlarından Omicron'dan korunmak için çeşitli maske tavsiyeleri..