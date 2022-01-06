Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı BTK, vatandaşlardan GSM operatörlerine yönelik son dönemde artan şikayetleri değerlendirmeye aldı. Vatandaşlar daha çok yüksek cayma bedelleri ve paket dışı aramalar sonucu karşılaşılan yüksek faturaları şikayet konusu yaparken, BTK da bu konuda bir dizi yaptırıma hazırlanıyor.

YILIN İLK YARISINDA SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Sorunların çözümü noktasında Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmeye hazırlanan BTK, sorunların çözümü için de son tarih olarak temmuz 2022'yi belirledi. BTK bu tarihe kadar vatandaştan yoğun şikayet alan sorunları çözüme kavuşturacak.

Bu kapsamda vatandaşın düşük kalitede internet hızı alması nedeniyle hizmeti iptal etmeyi istemesi durumunda operatörler tarafından yansıtılan yüksek cayma bedelleri artık tarihe karışacak. Farkında olmadan ya da aldatılarak (wangiri) yapılan paket dışı aramalar ile karşılaşılan yüksek fatura sorunu çözülecek. Burada bir devre kesici devreye girecek ve konuşmanın belirli bir süresinde konuşma sonlandırılarak faturanın kabarması önlenecek.

ÇOCUKLARDAN ALINAN ONAYLAR GEÇERSİZ OLACAK

Çağrı merkezlerinden yapılan aramalar ile çocuklardan alınan mali yükümlülük doğuran sözde onaylar geçersiz sayılacak. Türkiye'de cep telefonu kullanma yaşı 11'e düşerken, bu yaş ile 15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 89'u cep telefonu kullanıyor. Bu da reşit olmayan çocukların telefondan mali yükümlülük doğuran onaylar vermesine ve ailelerin mağduriyetine sebep olabiliyor.

Yapılacak düzenlemeyle artık aile büyüklerinden alınmayan mali yükümlülük getiren onaylar geçersiz sayılacak.

NAKİL TALEPLERİ HIZLA ÇÖZÜLECEK

Bağlantı, aktivasyon, kurulum ve benzeri mali yükümlülük doğuran hükümlerin sözleşmenin içerisine dikkat çekmeyecek şekilde serpiştirilmiş olduğu yöntemler tespit edilerek, bunlar önlenecek. Ayrıca bir kampanyaya girmiş olmakla pek çok onaya tabi işleme onay vermiş sayılmasına yönelik girişimlerde engellenecek. Nakil taleplerinin 10 günü aşması sorunu da yeni düzenleme ile ortadan kalkacak.