TikTok'u sallayan Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı
Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşmasıyla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 06 Ocak 2022 17:40
Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, TikTok'ta paylaştığı videolar ile gündem oldu.
Turgutlu Adliyesinde görev yapan Saltabaş'ın yayınladığı videolar adliye de en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Söz konusu videoların sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
İLKER TURAKMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız