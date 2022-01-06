EGO şoförünün köpekle 'boks yaptığı' anlar ilgi gördü

EGO şoförü Yasef Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs şoförü olarak görev yaptığını söyledi.

Sokak köpeğiyle "boks yaptığı" anları sosyal medyaya yansıyan Demir, "Akşam personel servisine çıkıyorduk. Köpeğimiz bize alışkın olduğundan öyle bir boks yapalım dedik. Onu da medyaya attık. Bu kadar etki uyandıracağını tahmin etmemiştik." diye konuştu.

Demir, EGO 3. Bölge Müdürlüğü çevresinin yanı sıra çeşitli noktalarda arkadaşlarıyla beslediği 100-150 köpek olduğunu belirterek, bu köpekleri kısırlaştırdıklarını ve yaralı olanları veterinerde tedavi ettirdiklerini anlattı.

15 yaşından beri sokak köpeklerinin bakımıyla ilgilendiğini dile getiren Demir, "Görüntülerin sosyal medyada bu kadar sevilmesi çok güzel bir şey, gurur verici. Sevmek güzel hele ki hayvanları." ifadelerini kullandı.

- "Geldiğinde kaburgaları gözüküyordu"

Demir, köpeğin oyun oynamayı sevdiğini belirterek, onunla "boks yaptığı" anların planlanmış bir şey olmadığını ve ortaya çıkan görüntünün kendisini, mesai arkadaşlarını ve vatandaşları mutlu ettiğini söyledi.

Köpeğin 3 hafta önce EGO 3. Bölge Müdürlüğüne geldiğini ifade eden Demir, "Geldiğinde kaburgaları gözüküyordu. Yemek yedirerek baktık." dedi.

Demir, bazı günlerde akşam vardiyasından sonra saat 03.00'e kadar köpeklerle ilgilendiğini, hamile olanların başında beklediklerini belirterek, sokak hayvanlarının bakımına gönüllü olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.