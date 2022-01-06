Ortaokul öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fatih'teki ortaokulda bir grup öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Ocak 2022 21:12
Büyük Reşitpaşa Ortaokulu öğrencilerinden bazıları, tavuk, pilav, çorba ve ayrandan oluşan öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlanınca, okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Öğrenciler, ambulanslar ve sivil araçlarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisi konulduğu öğrenildi.
Öğrencilerden bazıları gerekli müdahalenin ardından taburcu edilirken, bir kısmının tedavisi sürüyor.
Velilerden Sündüz Ekinci, çocuğunun araması üzerine okula gittiğini belirterek, ''Zehirlenme olayının olduğunu okulda öğrendim. Yemekhanede zehirlenmişler. Daha sonra ambulanslar geldi, hastanelere sevk edildiler.'' dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız