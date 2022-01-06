Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı

Omicron varyantının etkisiyle vakalardaki artışın ardından Bakan Özer, okullardaki son durumu ve alınan tedbirleri CNN TÜRK ekranlarında paylaştı.

Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NE NEDEN KIZDI?

Hükümetlerimiz son 20 yılda eğitime en büyük bütçeyi verdi. Bu sene de bütçede en büyük payı MEB aldı.

Urfa'da kamera önünde açıklama yoktu, birisi telefondan çekmiş. Cımbızlayarak servis etmişler. Oradaki öğrenciler çamurun, tozun toprağın içinde oynuyorlar. Biz oraya basketbol sahası yapabilir, rekreasyon olarak çok güzel hale getirebiliriz. Ben de orada kendimce bir tepki verdim. Türkiye'de günde 272 kütüphane yapıldı 2 ay boyunca, olağanüstü bir şey.

Okulların talep ettiği tüm ihtiyaçları biz karşılıyoruz. 2022'de yeni bir proje başlatacağız: Temiz Okul, Temiz Enerji. 150 milyona yakın ödenekleri tüm illerimize gönderdik. Hızlı şekilde başlayın, tüm okullarımızın tuvaletlerini gözden geçirin. Kantinler, yemekhaneler, tüm okullarımızda hepsini gözden geçireceğiz.