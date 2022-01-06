'Dur' ihtarına uymayan zanlının ölümüne ilişkin bir polis tutuklandı

Kulu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'ta meydana gelen olayda silahla yaralanan Beytullah Gölcük'ün hayatını kaybettiği belirtildi.

Olaya ilişkin Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaya müdahale eden kamu personelinin silahlarına el konulmuş, talihsiz olayla ilgili bir polis memuru jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştır. Polis memuru, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştır.

Konuyla ilgili sosyal medya platformlarında, asılsız iddialar sonucu halk arasında bilgi kirliliğine yol açan ve asılsız birtakım paylaşımların olduğu görülmüştür. Olayın tüm detayları Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilmekte, hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde soruşturma devam etmektedir. Bu tür paylaşımlarla ilgili adli mercilere suç duyurularında bulunulmuştur. Vefat eden gencimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır, talihsiz olaya sebep olan polis memuruna ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz."

- Olay

Konya'nın Kulu ilçesinde 1 Ocak'ta, kamyonetle kaçarken polisin "dur" ihtarına uymadığı öne sürülen 3 hırsızlık şüphelisinden biri, polisin silahının ateş alması sonucu ağır yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Beytullah Gölcük, ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Kamyonette bulunan M.M.Ç. ve A.G. ise gözaltına alınmıştı.