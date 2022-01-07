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Esnaf kapanmamak için önlemleri katladı

Omicron varyantı ile Kovid-19 vakalarında yaşanan patlama sonrasında esnaf yeniden kapanma endişesi yaşamaya başladı. Yeniden kapanma yaşamak istemeyen esnaf, tedbirlerini katlayarak bu zorlu dönemi atlatmayı hedefliyor. "Kapanmak istemiyoruz" diyen esnaf, vatandaşa da hatırlatma dozunu yaptırması çağrısında bulunuyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 07 Ocak 2022 07:10
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Esnaf kapanmamak için önlemleri katladı

Omicron varyantı ile Kovid-19 vakalarında yaşanan patlama sonrasında esnaf yeniden kapanma endişesi yaşamaya başladı. Yeniden kapanma yaşamak istemeyen esnaf, tedbirlerini katlayarak bu zorlu dönemi atlatmayı hedefliyor. "Kapanmak istemiyoruz" diyen esnaf, vatandaşa da hatırlatma dozunu yaptırması çağrısında bulunuyor.

ÇALIŞANLARDA AŞI AKIMI

Kızılay'da giyim dükkanı işleten Emrah Gençyıldız, kapanma olmaması için ellerinden geldiğince önlemleri genişlettiklerini söyleyerek "Kapanma olmasını beklemediğimiz gibi olmasını da istemiyoruz. Bunun için tedbirleri arttırdık. Deneme kabinlerimizi arkadaşlarımız düzenli olarak çamaşır suyu ile temizliyor. Çalışanlarımızın tamamı koronavirüs aşısını oldu. Herkes birbirini aşı olmaya teşvik etti. Dezenfektanımızı eksik etmiyoruz ve vaka artışlarıyla dezenfektan kullanımı da artmış durumda" diye konuştu.

TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ

Restoran işletmecisi Bayram Gülçimen, kapanma olduğunda akıllara ilk olarak kafe ve restoranların geldiğini vurguladı. Gülçimen, "Kapanma olmasını en son bu işletmeler ister. Kapanma olmaması için tüm önlemlerimiz başından beri alıyoruz. Masaları sosyal mesafeye göre ayarladık. Her masada dezenfektan bulunduruyoruz" dedi.

ÇİÇEKLERİM SOLMASIN

Çiçekci Cemal Kaplan da şunları söyledi: "Vakalar arttı ama kapanma olmasını istemiyoruz. Bunun için işletme olarak da dikkat etmek zorundayız. Her ay 3 litrenin üzerinde kolonya harcıyorum dükkan içerisinde. Kapanma olmasın, çiçeklerin solmasını istemiyorum."

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