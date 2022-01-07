78 il ihracatını artırdı

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 225,4 milyar dolarlık 2021 ihracat başarısını sırtlayan Anadolu şehirleri dikkat çekti. Önceki dönemlerde, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Konya gibi öncü şehirlerle anılan Türkiye'nin dış ticareti tabana yayılıyor. Artık yurdun hemen her ilinden genel ihracata miktar ve değer bazında önemli katkı sağlanıyor.

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN YATIRIM VE İSTİHDAM DEMEK

2021 yılı performansları incelendiğinde, nüfus ve yüzölçümü bakımından küçük şehirlerin ihracata sektörel çeşitlilik açısından da destek verdiğini görüyoruz.

İstanbul ile kıyaslandığında milyar dolar seviyelerinde olmasalar da birçok Anadolu kenti potansiyellerini aşıyor. Bu sıçramanın meyvelerinin kısa zamanda istihdam ve yeni yatırım alanları şeklinde geri dönmesi bekleniyor.

Önceleri 20 milyon dolar seviyesinde ve sadece birkaç sektörle sınırlı olan Anadolu şehirlerinin dış ticareti bugün yüz milyon dolarlar seviyesini aşıyor. OSB'lerdeki sektörel çeşitlilik özelikle dikkat çekiyor.

16 KENTTE %50'DEN FAZLA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Geçtiğimiz yıl 16 şehir ihracatını yüzde 50'nin üzerinde artırdı. Örneğin yüzde 68'lik artışla 4 milyar dolarlık ihracat yapan Hatay'da çelik ticareti ön plana çıkıyor. 1,3 milyar dolarlık dış satım yapan Kahramanmaraş'ta tekstil ve demir ürünlerinin başarısı görülüyor.

Çelik ticaretinin önemli katkısıyla Samsun yüzde 75'lik artışla ihracatını 1,2 milyar dolara, otomotiv sektörünün etkisiyle Kırşehir ihracatını yüzde 52 ile 309,4 milyar dolara çıkardı. Bunların arasında 2020 yılında 257 milyon dolarlık ihracatını yüzde 335'lik yükselişle 2021'de 1,1 milyar dolara çıkaran Çorum önemli bir başarı örneği olarak gösteriliyor.

MADENCİLİK ÖN PLANDA

Bu illerin performansı incelendiğinde son yıllarda yoğunluk kazanan yatırımların ve üretime yönelik atılan adımların etkisi görülüyor. 1,1 milyar dolarlık ürünü yurt dışına satma başarısı gösteren Çorum'da madencilik yüzde 453 yükselişle 661 milyon dolara; mücevher ise yüzde 942'lik artışla 915 milyon dolara ulaştı. Tekstildeki yüzde 390'lık ve yaş meyve sebzede yüzde 142'lik yükseliş de gözlerden kaçmıyor.

ÇORUM'A ALTIN DOKUNUŞ

Çorum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, bu başarıdaki büyük payın işlenmiş altın ve madenlerin olduğunu belirtti. Ayrıca makine sektörünün kalbinin Çorum'da attığını dile getiren Başaranhıncal "Çorum'da farklı sektörler var. Un ve yem sektörü, işlenmiş tarım ürünleri, makarna, kimyasal ürünler gibi birçok alanda üretim ve ihracat yapıyoruz. Bu sektörleri art arda koyduğumuzda rakamlar büyüyor" diye konuştu.

Birçok kalemde ticaret yaptıklarını belirten Başaranhıncal, "Gıda ürünleri, un, turşu, makarna, kimyasal gübre, bilezik, künye gibi alanlarda ihracat yapıyoruz" dedi. Altın ticaretindeki artışa dikkat çeken Başaranhıncal, 2022 beklentilerinin yüksek olduğunu ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bir ihracat başarasını da Bayburt yazıyor. Yüzde 521'lik artışla ihracatını 7 milyon dolardan 44 milyon dolara çıkaran şehirde yine madencilik dikkat çekiyor. Yatırımlar sonraki yıllar için de umut veriyor.