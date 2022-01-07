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Twitch vurgunu buz dağının görünen kısmı

Twitch fenomenlerinin, takipçilerinin kredi kartlarını kopyalayarak bir milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı. Avukat Kürşat Ergün'e göre bu rakamlar katbekat yüksek.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 07 Ocak 2022 07:40
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Twitch vurgunu buz dağının görünen kısmı

e-Spor ve video oyunu odaklı canlı yayıncılık platformu Twitch'de çalıntı kredi kartıyla bir milyon dolarlık (13,7 milyon TL) vurgun yaptıkları iddia edilen 40 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Aralarında Twitch fenomenlerinin yer aldığı şüphelilerin sorgusu sürerken Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, konuyla ilgili gazetemize değerlendirmede bulundu. Ergün, Twitch'in sadece buz dağının görünen kısmı olduğunu iddia etti.

TWITCH İLK DEĞİL

Farklı sosyal medya platformlarında olayın daha da büyüyebileceğini belirten Ergün "Teknoloji geliştikçe suç yöntemleri de değişti. Bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle birçok suçun farklı mecralar üzerinden işlenmiş olduğunu gördük. Twitch ile bu durum ortaya çıktı ama daha öncesinde de değişik mecralarda bu tür faaliyetler yapılıyordu. Özellikle mali denetimlerden kaçmak amacıyla birtakım kara para aklama yöntemleri devreye girdi. Burada da menkul değerler, internet veya oyun mecralarında bir nevi değerli alım-atım aracı haline dönüştürülüp insanlara gönderiliyor. Bunun için de fenomenler kullanılıyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, yayıncılık platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alınmıştı

"10 YILDAN FAZLA HAPİS ALABİLİRLER"

Bu tür operasyonların devam edeceğini aktaran Kürşat Ergün "Çok daha kapsamlı bir yapı olduğu kanaatindeyim. Farklı uygulamalara sirayet etme durumu olabilir. Vurgunun bir milyondan çok çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu, buz dağının sadece görünen yüzü. Az takipçisi olan kullanıcıların bile çok yüksek meblağlar aldığı görülüyor. Hesap hareketleri incelendiğinde bu paraların nasıl aklandığı ortaya çıkar. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) şu anda bir inceleme yaptığını biliyorum" diye konuştu. Söz konusu suçun, örgütlü suç kapsamında değerlendirilebileceğine de dikkat çeken Avukat Ergün "Bu durum, kara para aklama ve kredi kartları üzerinden bilişim sistemleri kullanmak marifetiyle dolandırıcılık kapsamında değerlendirilir. Bunların aynı zamanda örgütlü biçimde yapıldığı da ortaya çıkarsa bu kişiler ciddi oranlarda cezalarla karşı karşıya kalacak. Hepsi bir arada değerlendirildiğinde 10 yılı aşkın ceza almaları mümkün" sözlerini sarf etti. Ergün, dolandırılmamak için vatandaşlara 'sanal kart' kullanma önerisinde bulundu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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