Sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana geldi. H.A.D. isimli kadın, park halindeki otomobilinde bir düzenek yerleştirildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine terörle mücadele, trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, çevrede geniş güvenlik olarak sokağı araç trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından patlatılan ilk fünye ile bomba düzeneği imha edilemedi. Ekipler tarafından yapılan ikinci denemede bomba fünye ile etkisiz hale getirildi.

Kontrollü şekilde yapılan patlama sırasında park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Aracın sahibi H.A.D isimli kadın polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde bomba düzeneğinin üzerinde pil ve aparat bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, etkisiz hale getirilen düzeneğin H.A.D.'nin ismi öğrenilemeyen sevgilisi tarafından yerleştirildiği iddia edildi.