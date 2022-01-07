Pazarlar yangın yerine döndü
Pazarlar yangın yerine döndü
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
Benzin ve motorine büyük bir zam daha geliyor
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Kamu sosyal tesislerinin hizmet bedelleri belirlendi
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Kovid-19 kaynaklı yeni tedbirler masada
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Evlilik süresine göre nafaka: Kademeli formül gündemde
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı ve eşi döndü
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' haberine açıklama
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Milli Eğitim Müdürüne neden kızdı? Bakan Özer yanıtladı
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
THY, Kazakistan'a tüm uçuşları iptal etti
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Ankara Büyükşehir'in de 90 puan alanları sözlüde elediği ortaya çıktı
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Erdoğan, Milli Muharip Uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıkladı
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Yeni bir hızlı tren hattı daha açılıyor...Erdoğan açılışa katılacak
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Garantili ikinci el cep telefonu satan firma sayısı 11 oldu
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Temizlik şirketinin 2 milyon TL'lik makam aracı teklifi meclise takıldı
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Vatandaş GSM operatörlerini şikayet etti: BTK harekete geçti
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Danıştay MEB'e 'mülakatlara ilişkin' cevap yazısı gönderdi
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Tapu satışlarında yeni dönem başladı
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Diyanet İşleri Başkanı 'deizm' iddialarını abartılı buldu
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Bakan Koca'dan 'kelime hatası' açıklaması
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
Üniversitelerde eğitime ara verilecek mi? YÖK Başkanı açıklama yaptı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Başkent Ankara da Metaverse'de yerini aldı
Ana sayfaHaberler Terör

Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi

Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Ali Erbaş İstanbul'da medya yöneticileri ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan açıklamalardan FETÖ ile mücadeleye kadar birçok önemli konunun gündeme geldiği toplantıda, son 5 yılda 3 bin FETÖ üyesi ve 200 PKK üyesinin din hizmeti görevinden ihraç edildiğinin altı çizildi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 07 Ocak 2022 07:50
Yazdır
Diyanet'te 3 bin FETÖ, 200 PKK üyesi ihraç edildi

İşte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın açıklamalarından bazı başlıklar:

FETÖ, DEAŞ VE PKK İLE KESİNTİSİZ MÜCADELE

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile DİB bünyesinde FETÖ ile ilgili aralıksız teftiş ve bilgilendirme çalışmalarının yapıldığına dikkat çeken Prof. Ali Erbaş şunları söyledi: 10 bine yakın teftiş yapıldı. Bu teftişler sonucunda 3 bin FETÖ ve 200 PKK üyesi isim ihraç edildi. FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi din istismarı yapan tüm illegal örgütlerle sürekli mücadele ediyoruz. Gelecekte ortaya çıkma potansiyeli taşıyan bu tür yapılarla ilgili de uyarılar yapıyoruz.

İBB'DE ÖRGÜT ÜYESİ DİN GÖREVLİSİ OLMAMALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de PKK'ya iltisaklı gassallarla ilgili soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve İBB bu konuda görevini yapacaktır. Hiçbir kurumda terör örgütüne yakın isimler bulunmamalı. Din hizmeti ve gassalık çok önemli bir vazifedir. Terör örgütü halkımızın samimi dini duygularını istismar ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KONUŞMASI TALİHSİZ OLDU

4-6 yaş Kuran kurslarına çok önem veriyoruz. Toplumun her kesimi ve yaş grubunun din alanında aydınlatılması görevimiz. Tartışılan malum konuşma çok tahilhsiz olmuştur. "Ortaçağ zihniyeti" Batı'nın karanlık dönemini anlatan bir tanımlamadır. İslam tarihi ile bağdaştırılamaz. Milletimiz bu konuda tepkisini gösterdi, biz de gösterdik. Gönül ister ki bu tür konularla miletimiz rahatsız edilmesin. Din hizmeti ne yazık ki ön yargılarla eleştiriliyor.

20 YILLIK FETVALAR KIRPILARAK ÇARPITILIYOR

Fetvalar, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilir. Bunlardan bazıları da Web sitemizde yayınlanır. Bazı fetvaların önü ve arkası kesiliyor, çarpıtılarak yayınlanıyor. Fetva ile alakası olmayan 20 yıl önce yayınlanmış bir kitaptaki cümle, kesilerek yeni bir fetva gibi haber yapılıyor. Bunlar bizi gerçekten üzüyor.

CAMİLERİMİZ BİR DAHA KAPANMASINI İSTEMİYORUZ

Pandemi tedbirlerine aralıksız devam ediyoruz. Cenab-ı Alah bir daha camilerimizi namaza kapatacak duruma getirmesin. Aşı yaptırmanın önemini anlatıyoruz, aşı yaptırmamanın büyük vebal olduğunu sürekli belirtiyoruz. Camilerimiz uygunsa saflarda ayrı ayrı durabileceğimizi söylüyoruz.

KARİYE CAMİİ YIL SONUNDA AÇILACAK

Kariye Camii'ni 2020 yılında açmayı planlamıştık. Sonradan tamamlanması gereken yerler olduğunu gördük. Bu haliyle açsaydık camiye zarar verebilirdik. Kariye Camii'nin tamamlanması ile birlikte 2022 yılı sonunda açmayı planlıyoruz.

KAPAT [X]

SOSYAL MEDYA KONUSUNDA HASSASİYET

Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi tüm toplantılarda dile getiriyoruz. Bu mecraları yanlış kulandığı için ceza alan personelimiz var. Müftülerimize de bu konuda hatırlatmalarda bulunduk. Sosyal medya önemli bir imkandır ama kötü kullanıldığında sonuçları toplumumuz için iyi sonuçlar doğurmuyor.

138 BİN PERSONELİMİZ VAR

138 bin 650 kişilik kadromuzla dinimizi anlatmak ve zararlı yapıların etkilerini kırmak için mücadele ediyoruz. En küçük köylerde bile imamlarımızla devletimizi temsil eden tek kurumuz. Günlük tartışmalardan uzak duruyoruz. İslam ülkelerine model olacak bir yapımız var. Buna rağmen DİB en fazla gündeme getirilen kurum oluyor.

LGBT KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

LGBT akımlarının bir müslüman olarak kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bizim amacımız sadece doğruyu anlatmaktır. Neyin doğru/yanlış olduğu Kuran ve Sünnet açık olarak ortaya koymuştur. Biz insanları haramlar konusunda uyarıyoruz ve uyarmaya devam edeceğiz.

ATEİZM VE DEİZM RAKAMLARI ABARTILIYOR

Ateizm ve Deizm ile doğru bilgiler anlatılarak mücadele edilebilir. Ne kadar çok gence ulaşırsak o kadar iyi sonuç alırız. Tabi insanların özgürlük alanları vardır. Biz bu sadece konuda uyarmakla yükümlüyüz. Toplumda ateizm, deizm ve agnostisizm oranları konusundaki rakamların abartıldığını düşünüyorum. Mesela bizim yaptığımız bir araştırmada Türkiye'de deizm oranı yüzde 1'in bile altında. Bu konudaki abartılı yayınlar yapanlar "Böyle olsun" istedikleri için abartılı anketler açıklıyor.

HAC VE UMRE HALA KAPALI

2 yıldır Hacc yapamadık. Umre ziyareti de maalesef yapılamıyor. Yeni Hacc Bakanı atandı. Onunla görüştüm, yazılı ve sözlü taleplerimizi ilettim. Onların da pandemi konusunda endişeleri devam ediyor. Her görüşmemizde Hacc ve umrenin açılması konusunu bizden fazla istediklerini belirtiyorlar.

İSA TATLICAN

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar
Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK ana davasında karar
Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 7 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılaması devam ediyor
Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılaması devam ediyor

Bu Habere Tepkiniz

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Danıştay'dan 'başka il'e tayin talepleri ile ilgili emsal karar
Başka ile atanma talebi kabul edilmeyen memurun açtığı davayı Danıştay bozdu!
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2021/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına (KPSS-2021/2) yerleştirme sonuçları ÖSYM sitesinde açıklandı
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Mahalli idarelerde sözleşmeli personele ilişkin Genelge yenilendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel istihdamına dair Genelgeyi yeniledi.
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar
Anayasa Mahkemesi'nden 'tıbbi ihmal' ile ilgili üç önemli karar
'Tıbbi ihmal' ile ilgili üç mahkeme kararı AYM'den döndü!
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?
Devlet Memuru, amiri ve müdürü tarafından verilen 'diğer görevleri' yapmak zorunda mı?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi
POMEM kontenjanı 10 bine yükseltildi
Polis Akademisi Başkanlığı daha önce 8 bin olarak duyurulan POMEM kontenjanının 10 bin yükseltildiğini duyurdu.
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Üç benzemez bölüm ve hatalı ALES muafiyeti kararı!
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda düzeltme yapılmalı!
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Maliye Bakanlığı'ndan memurlar için 'seyahat kartı' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, memurlara verilen seyahat kartının kimlere verilebileceğine dair ilgili birimlere yazı gönderdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü
Düzce'de rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye götürüldü
Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi. Boğaziçi-Düzce hattında çalışan 81 ABZ 354 plakalı otobüse binen 69 yaşındaki Kadir Yeşildağ, bir süre sonra rahatsızlandı. Aracı durduran şoför Mehmet Şengüloğlu, 112 Acil Servis'i aradı. Yaşlı adamın rahatsızlığının ciddi olabileceğini düşünen Şengüloğlu, otobüsle Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hareket etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Omicron'un bulaşma oranı ne kadar?
Omicron'un bulaşma oranı ne kadar?
Fransa'da corona virüse (Covid-19) yakalanan 130 bini aşkın kişinin incelendiği yeni bir araştırma, Omicron varyantının Delta varyantına göre yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya çıkardı.