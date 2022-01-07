Canlı canlı mezara gömdüler

İSTANBUL Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ahmet Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ahmet Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı. Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.

ÖLÜME TERK ETTİLER

Abdullah A. ve arkadaşları, aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iki arkadaşı ölüme terk etti. Ahmet Ç. mezardan çıkmayı başarırken, Muhammet Ç. ise isabet eden kurşunlar nedeniyle kendisinden geçti. Ahmet Ç. arkadaşını mezardan çıkarttıktan sonra, caddeye yürümeye çalışırken yolda jandarma ekiplerine rastladı. Ekipler, iki arkadaşı hastaneye götürdü. Ahmet Ç. tedavi edildi. Ağır yaralanan Muhammet Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR