MESS, yeni zam teklifini sendikalara sundu
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 140 bin metal işçisini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi kapsamında yeni zam teklifini sendikalara sundu.
MESS'ten yapılan yazılı açıklamada, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarıyla görüşmelerin sürdürüldüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanması hedefiyle ücret artışı teklifini ikinci kez revize ettik. Yeni teklifimizi bugün çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarına ilettik.
MESS olarak 1 Eylül 2021'den itibaren geçerli olmak üzere ilk 6 ay için yüzde 17 olan ücret artışı teklifimizi, yüzde 21 olarak revize ettik.
Sözleşmenin ikinci 6 ayında da enflasyon oranında zam yapacağız. Dolayısıyla şu ana kadar fiilen gerçekleşmiş olan 4 aylık (Eylül-Aralık 2021 dönemi için) yüzde 21,89'luk enflasyon oranı dikkate alındığında, Ocak-Şubat 2022 döneminde minimum seviyeden bile enflasyon gerçekleşse, toplamda yıllık yüzde 50'nin üzerinde bir teklif sunuyoruz."
Açıklamada buna rağmen kamuoyunda eksik veya yanlış bilgi ile sadece ilk 6 ay için verilen teklifin yıllık artış olarak değerlendirildiğinin ve sosyal medyadan bu şekilde hatalı olarak paylaşıldığının görüldüğü bildirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız