Halk erken seçim istiyor mu? Başkanlık sisteminden memnun mu? İşte şaşırtan sonuçlar

Muhalefet partileri erken seçim için bastırırken bir yandan da 'parlamenter sisteme'e dönüş sözü veriyor. Ancak son yapılan kamuoyu araştırması, vatandaşın başkanlık sistemine açık desteğini ortaya koyarken, muhalefet partilerinin olası bir seçimde yine hüsran yaşayacağını da gösterdi. Sabah yazarı Mahmut Övür, Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ve Global Akademi ortaklığının yaptığı anketin sonuçlarını yazdı. İşte Övür'ün yazısından o anketin sonuçları...

Araştırma, 26 ildeki kent merkezlerinde ikamet eden ve 18 yaş üzeri bin kişiyi kapsıyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve erken seçim konusunda sonuçlar çok çarpıcı. İktidara muhalefet eden partilerin büyük çoğunluğu "Bütün kötülüklerin anası sistemdir" derken, halk tersi bir düşüncede.

Başkanlık sistemine destek yüzde 55.7

Vatandaşa şu soru soruluyor: "Ülkenin yönetim tarzının nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?" Cevap yüzde 55.7 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi... Parlamenter Sistem diyenlerin oranı ise yüzde 44.3...

Parlamenter Sistem isteyenler çakıldı

İlginç olan, yönetim sistemi değişikliği tartışmaları yapılırken, yüzde 30'larda olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek bugün yüzde 55'i aşıyor. Parlamenter Sistem ise yüzde 48'le başlayıp bugün yüzde 44'lere gerilemiş durumda.

Erken seçim isteyenler yüzde 16.9'da kaldı

Erken seçim meselesinde de durum farklı değil. Halk yeni bir sistemi benimsediği gibi o sistemde erken seçim kavramının olmadığının da farkında. Bu nedenle de gündeminde erken seçim yok. Hem de açık ara farkla... Erken seçim istemeyenlerin oranı yüzde 64.5, isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 16.9...

CHP, İyi Parti, HDP, Saadet, Deva, Gelecek, hatta bunları destekleyen onca küçük parti, aylarca ekranları işgal edip erken seçim çağrısı yaptılar, toplumdan aldıkları destek yüzde 20'yi bile geçmedi. İşin daha vahim tarafı, o partilere oy verenlerin bile bu söylemi inandırıcı bulmaması.

Partilerin oy oranları ne kadar?

Bunu zaten, "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunda da görüyoruz. İşte rakamlar: AK Parti: Yüzde 35.9, CHP: Yüzde 24.6, MHP: Yüzde 9.7, İyi Parti: Yüzde 9.4, HDP: Yüzde 9.0... Diğer partilerin hepsi sıfırın altında. Bu araştırmanın bir ilginç noktası da kararsızların yüksek çıkmaması: Yüzde 3.6...

Yap -İşlet-Devret desteği

Muhalefet açısından anlamlı olacak bir sonuç da yapişlet- devret modeliyle ilgili. Halkın yüzde 40'ı bu yatırımları olumlu bulurken, karşı çıkanların oranı sadece yüzde 26... Muhalefet yine yanlış yerde duruyor.