Yarıyıl tatili uzayacak mı?

Türkiye'de Omicron'un etkisiyle koronavirüs vakalarında patlama yaşanırken 10 gün öncesine göre hem vakalar hem de testlerin pozitif çıkma oranında üç kat artış oldu. Yüzde 16'ya çıkan testlerin pozitiflik oranı, en son Nisan 2021'de görülmüştü. Bu oranın kısa süre içinde yüzde 20'leri aşacağı ve Türkiye'de her 100 kişiden 20-25'inin pozitif hale geleceği tahmini yapılıyor. Türkiye'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 63 binle Nisan 2021'de çıkmıştı. Virüsün yayılım hızının artmasına bağlı olarak kısa süre içinde günlük vakaların 100 bini aşacağı hesaplanıyor. Uzun zamandır 1'in altında seyreden virüsün üreme katsayısı 1,30'u buldu. Bu sebeple önümüzdeki süreçte vaka sayılarının katlanarak artmasının devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca günlük iyileşen vaka sayısı yeni vakaların çok altında kaldığı için, aktif vaka sayısı da hızla artmaya başladı. Aktif vaka sayısı 10 gün içinde 280 binli rakamlardan, 500 bin sınırına ulaştı. 100 bin nüfusta görülen haftalık vaka sayısı da 343'e yükseldi.

YARIYIL TATİLİ UZAYABİLİR

Salgının seyrine göre okulların yarıyıl tatilinin bir hafta uzatılması, maske denetimlerinin sıkılaştırılması, aşısızlarla ilgili bazı yeni kısıtlayıcı tedbirlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Hatırlatma doz aşılarını yaptıranların oranı henüz yüzde 33 civarında olduğu için, üçüncü doz aşılar konusundaki uyarılara devam edilecek. Öte yandan Omicron'un hızlı bulaşma özelliği sebebiyle toplum bağışıklığına ulaşma ihtimali de giderek artıyor. Hem Türkiye'deki uzmanlar hem de birçok ülkedeki bilim adamı "Omicron tsunamiye yol açtı ama bu, kısa sürede bir bağışıklığı da oluşturacak ve toplum bağışıklığına ulaşılacak. Bu durum pandeminin sonunu getirecektir" değerlendirmesini yaptı.

Özellikle Delta ile kıyaslandığında hastalık yapma, hastaneye yatma ve yoğun bakım ihtiyacı konusunda Omicron varyantının çok daha hafif olduğuna yönelik çok sayıda bilimsel çalışma ortaya çıktı. Uzmanlar özellikle hatırlatma dozu yaptıranlarda Omicron'un soğuk algınlığı düzeyinde seyrettiğini kaydediyor.

YÜCEL KAYAOĞLU