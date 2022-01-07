Kazakistan'da protestolar vahşete dönüştü! Göstericiler 3 polisin kafasını kesti kabus büyüyor

Kazakistan LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Kısa sürede çatışmaların yaşanmasına neden olan gösteriler sonrası ülkede OHAL ilan edilirken, güvenlik güçlerinin kayıpları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

3 polisin kafası kesilerek infaz edildi

Hükümet kaynakları 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiğini duyurdu. Açıklamada bunun gösterilerin 'terörist karakterde' olduğunun en büyük kanıtı olduğunun altı çizildi. Göstericilerin bu kanlı eylemi kurbanlar hayattayken mi yoksa öldükten sonra mı yaptıkları ise henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olaylardan yabancı eğitim almış teröristleri sorumlu tutarken, iddialarına herhangi bir kanıt sunmadı.

Rus askerleri olayların yaşandığı bölgede

Rusya'nın öncülüğündeki birlikler, Kazakistan'da akaryakıt zammına karşı başlayıp, hükümet karşı eylemlere dönüşen protestoların bastırılmasına yardımcı olmak için ülkeye ulaştı. Ülkeye gelen yabancı asker sayısının 2 bin 500 kadar olduğu belirtildi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) askerlerin bir barışgücü olduğunu ve resmi ve askeri kurumları koruyacaklarını açıkladı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde Rusya, Kazakistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan yer alıyor.

ABD'den Rusya'ya Kazakistan uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı. Price, 'Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm Dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanarak, "Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız' dedi.

WhatsApp, Signal ve Telegram'a engel getirildi

Öte yandan Kazakistan'da Telegram, Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanılamıyor. Eylem haberlerinin yer altığı iki internet sitesi kapatıldı.