Okulun bahçesindeki kapının çalınma anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilkokulun bahçe kapısının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 09:19
Hacıömer Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'na gece saatlerinde gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüpheli, bahçedeki giriş kapısını çalarak kaçtı.Sabah okula gelen idareciler, demir kapıyı yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.Ekipler, okulun ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.Kayıtlarda çevredekilere aldırış etmeyen iki zanlının, okulun bahçesinden söktükleri demir kapıyla uzaklaşması yer alıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız