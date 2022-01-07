Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Ocak 2022 09:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız