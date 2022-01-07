BES'te devlet katkısı artıyor

Bireysel emeklilik sisteminde yeni dönem başlıyor. Komisyonda görüşülecek düzenlemenin Meclis'te yasalaşması halinde katılımcılara verilecek devlet katkısı 5 puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacak.

Peki bu adım vatandaşa nasıl yansıyacak?

Biriken paranın yüzde 50'si kadar avans imkanı

Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek.

Bu durumda kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek. Bu fıkra kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin devlet katkısına dair uygulamalar dahil olmak üzere, esas ve usuller bakanlığın uygun görüşü alınarak kurum tarafından belirlenecek.