Bitcoin'de sert düşüş: Korku artıyor

9 Kasım'da gördüğü 69 bin dolarlık zirvenin ardından başlayan düşüş trendi sonrasında aralıkta 50 bin doların altına gerileyen ve bu sınırı bir türlü aşamayan Bitcoin'de yılbaşından itibaren başlayan sert düşüş, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının açıklanmasının ardından hızlandı.

Bitcoin son üç günde yüzde 10'dan fazla düşüş kaydederek Eylül'den bu yana ilk defa 42 bin doların altını gördü. Böylece Bitcoin Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar zirvesinden yüzde 40 düşüş kaydetmiş oldu.

PİYASA GENELİNE YAYILDI

Bitcoin 41 bin 300 dolar seviyelerinde hareket ederken Ethereum da günlük yüzde 8,3 düşüşle 30 Eylül'den bu yana en düşük seviye olan 3 bin 140 dolara geriledi. Günlük bazdaki düşüş, Binance Coin, Solana, Cordano gibi kripto paraların fiyatlarına da yansıdı.

İŞTE DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ

Kripto piyasasındaki son düşüşte Aralık ayındaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının çarşamba akşamı yayınlanmasının ve ABD senatosunda kripto madenciliği ile ilgili oturum yapılacak olmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından Bitcoin ve altın fiyatı aşağı yönlü hareket etti. Fed'in erken ve daha hızlı faiz artırımları olasılığının sinyalini vermesi piyasalarda risk iştahını düşürdü. Bu da risk algısı en yüksek olan yatırım ürünü kripto paraları vurdu.

Ayrıca kripto madenciliğin dünyadaki önemli merkezlerinden Kazakistan'da devam eden olayların da düşüşü tetiklemiş olabileceği düşünülüyor. Bazı hesaplamalara göre Kazakistan, Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor

KORKU ARTIYOR

Yatırım danşımanlığı hizmeti veren Fundstrat isimli kuruluşun stratejistleri dün yayınladıklarını bir notta, "Fed'in 2022 yılının ilk çeyreğinde bilançoyu küçültme niyeti, bu satışın birincil nedenidir" dedi.

Kripto para birimi analisti Alex Kruger ise 'Korku ve Açgözlülük' metriğinin 'aşırı korku'yu gösterdiğini belirtti.