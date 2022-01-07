Elektrikli süpürgenin içinden uyuşturucu çıktı
Nevşehir'de polisin düzenlediği operasyonda elektrikli süpürgeye gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 10:56
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente başka ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheli F.E'yi kutuda taşıdığı elektrikli süpürge ile yakalayan ekipler, cihazın içinde 502 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız