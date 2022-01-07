EKPSS tercih kılavuzunda güncelleme yapıldı

2022-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzundan Yerleştirme İçin Tercih Yapan/Tercih Yapacak Adayların Dikkatine

05 Ocak 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda Tablo-3'te yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Hemşire" kadrolarının öğrenim düzeyi lisans, nitelik kodu ise 4605 olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenmiştir.

2022-EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu Tablo-3 ve Tablo-4, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken, Tercih Kılavuzunda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2022-EKPSS/Kura yerleştirme için tercih yapan/tercih yapacak adaylara önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TABLO-3.ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR

TABLO-4.LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR