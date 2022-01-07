THY Avrupa Ligi'nin bütün maçlar iptal edildi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan tüm karşılaşmalar koronavirüs (Covid-19)nedeniyle iptal edildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Ocak 2022 12:33
THY Eurolegue resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Covid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan ile bugün yapacağı maçın ertelendiği belirtildi.
Böylece 19. haftada oynanması planlanan 9 maçın tamamı, Covid-19 vakaları sebebiyle ertelenmiş oldu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız