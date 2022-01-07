Prof. Dr. Sencer İmer, yaşamını yitirdi. 80 yaşındaki İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi duyurdu.

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer yaşamını yitirdi. İmer'in ölüm haberini görev yaptığı Ufuk Üniversitesi, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Üniversitenin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Sencer İMER Vefat Etmiştir. Hocamıza Allah'tan Rahmet Kederli Ailesine ve Yakınlarına Başsağlığı Dileriz"

SENCER İMER KİMDİR?

Sencer İmer, 1942 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tam adı Celalettin Sencer İmer olan profesör, ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladı, sonra devlet bursu ile üniversite eğitimi için 1960 yılında Berlin'e gitti. Berlin Teknik Üniversitesi'nden 1965 yılında Metalurji yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1968 yılında doktorasını tamamlayan İmer, 1973'de Berlin Teknik Üniversitesinde Metalurji alanında doçent oldu. 2004 yılında profesör oldu.

1973-1982 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesinde bilimsel çalışmalar ve öğretim üyeliği yapan Sencer İmer, 1982-1992 yılları arasında BM uzmanı olarak DPT de müşavirlik ve çeşitli bakanlara danışmanlık yaptı.

Asil-çelik ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. (TDÇİ) Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerinde, 1989-1992 yıllarında Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. (TDÇİ) genel müdürlüğü görevinde bulundu. 1992'den beri Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde öğretim üyeliği yapıyordu. Ayrıca Hacettepe ve TOBB üniversitelerinin uluslararası ilişkiler bölümlerinde Türkiye Ekonomisi ve karşılaştırmalı ekonomi dersleri verdi. 1995'den beri Kardemir kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. 10 yıl başkanlığını yaptığı Türk-Alman mesleki eğitim vakfı Meksa'nın kurucu ve yönetim kurulu üyesidir. Birinci dereceden Alman Devleti Hizmet Nişanı sahibidir.

2009-2013 yılları arasında AKSARAY Üniversitesi İİBF dekanı olarak görev alan İmer, Anka Enstitüsünde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyordu. Sencer İmer, evlidir ve 3 çocuğu vardır.