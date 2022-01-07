Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaları yükselişe geçtiği bu dönemde hatırlatma dozu olmanın önemine dikkat çekti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Ocak 2022 14:30
Bakan Koca twitinde:Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız