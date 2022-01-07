Erdoğan: Sapkınlığı normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanları devreye almalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı ve marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımız devreye almalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Günümüzde sıkça karşılaşıyoruz. Özellikle medya mecraları üzerinden tüm dünyaya boca edilen batı menşeli kültür sanat eserleri içine yerleştirilen mesajların amacı var. Bu amaç masum değil. Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı ve marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımız devreye almalıyız

Biz kendi medeniyetimize sahip çıkmak için üzerimize düşenleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz.