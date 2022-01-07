Goodyear'dan Türkiye'deki 2 fabrikasına yatırım kararı

Goodyear, Adapazarı ve İzmit fabrikalarını 2022-2024 yılları arasında toplamda 18 milyon dolara varan tutarda yatırım yapma kararı aldı. Yatırımla İzmit fabrikasının kapasitesinde günlük yüzde 5 artış öngörülüyor.

Goodyear, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 06.01.2022 tarihli ve 2022/1 sayılı kararıyla, Türkiye ekonomisi ve lastik pazarı gelişim potansiyeline paralel olarak, Adapazarı fabrikamızda, özellikle orijinal ekipman müşterilerimize sunduğumuz ürün portföyünün genişletilmesine yönelik olarak, İzmit fabrikamızda ise kapasite artışı amacıyla, 2022-2024 yılları arasında toplamda iki fabrikamıza 18 milyon USD'ye varan tutarda bir yatırım yapılmasına ve bu konuda yatırım teşviğinden faydalanmak üzere çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir. İzmit fabrikamızda yatırımın tamamlanmasıyla birlikte adet bazında günlük %5 oranında bir kapasite artışı olması öngörülmektedir." ifadelerine yer verdi.