Kaldırımı temizlerken köpeğin saldırısına uğradı
Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünü süpürdüğü sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Ocak 2022 15:42
Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer'e bağlı Görükle Mahallesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, esnaf, kaldırımı süpürdüğü sırada, yerde yatan köpek adamın bacağını ısırarak kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran esnafın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız