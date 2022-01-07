Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 26 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim elemanı ilanında, Veterinerlik Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi alımında; "Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Deney Hayvanları Kullanım sertifikasına sahip olmak" şartı aranmıştır.

İlgili kadronun ön değerlendirme sonuçları Üniversite tarafından 20 Aralık 2021 günü duyurulmuştur. Öğretim görevlisi kadrosuna toplam 17 kişi başvurmuş, 1 kadroluk alım olduğu için 10 kişi yazılı sınava davet edilmiştir.



Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılan yazılı sınava davet edilen 10 adaydan 4'ü sınava girmemiş, geri kalan 6 kişi arasındaki sınavda ise adaylara en yüksek 3, en düşük ise 1 puan verilmiştir.

Bilindiği üzere, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Nihai Değerlendirme" başlıklı 12 nci maddesinde; "Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. "hükmü yer almaktadır.

Buna göre, adayların ALES, yabancı dil, lisans mezuniyeti ve yazılı sınav notu ilgili yönetmelikte belirtilen oranlar üzerinden hesaplandıktan sonra adayın öğretim görevlisi alımında BAŞARILI olarak ilan edilebilmesi için toplam değerlendirme puanının 65 ve üzeri olması şarttır.

Yukarıda yer verilen görselde yazılı sınav öncesi görüldüğü üzere;

-ALES puanı 74,27117*0.3 = 22,28135

-Yabancı dil puanı 83,75*0,1=8,375

-Lisans mezuniyet notu 88,33*0,3=26,499

Birinci sıradaki adayın toplam puanı 57,15535'tir. Haliyle bu adayın yazılı sınavdan alacağı yalnızca 27 puan kişiyi mevzuat gereği başarılı saymaya yetecektir. Ancak, ilgili sınav jürisi artık nasıl bir ölçme yöntemi kullandıysa bu aday sınavdan 2 almıştır.



Toplu sonuçlara bakınca sınava giren adayların 27-54 arasında bir puan almaları durumunda söz konusu kadroya atanma hakkı kazanabilecekleri görülmektedir.

Mezkür Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Üniversitelerde öğretim elemanı alım işlemlerinde yazılı ve sözlü sınav süreçlerinin nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Nitekim, ilgili Yönetmelik jürinin sınavı hakkaniyet içerisinde yapacağı inanarak adaylara sınav sonrası ne bir itiraz ne de başka bir hak arama yöntemi sunmuştur. Oysa sürecin yasal zemini herkes için uygulanması gereken şeffaflık, denetlenebilirlik ve adalet olgusuna dayanmaktadır.

İster istemez bu durum şu soruları beraberinde getirmiştir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini birlikte veren 5 yıllık Veterinerlik Fakültesini başarıyla tamamlamış, üstüne ilandaki istihdam alanına uyumlu bir alanda sertifika alabilmiş, ALES'ten, yabancı dilden belirli bir düzeyde puan almış adayların, yazılı sınavda 1 ila 3 arasında bir puan alması adayları mı başarısız kılar, eğitim aldıkları Fakülteyi mi, o sertifikayı veren kuruluşu mu, yoksa sınav sorularını hazırlayan jüriyi mi?

Bu sorunun cevabını bilemeyiz. Ancak, insan ister istemez adayların bu kadar düşük puan almasının altındaki soru işaretini de merak etmektedir.

Sonuç olarak, öğretim elemanı alımlarında sınav sürecinin objektif ve denetlenebilir olmasını temin etmemiz için ilgili Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki "Raportör olarak belirlenen üye, yazılı ve sözlü sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır." hükmüne göre sınavların sonunda soru ve cevapları ile puanlama şeklinin adayların erişimine açılması gerektiğini düşünüyoruz.

